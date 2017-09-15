İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Samsun merkezli yaptıkları operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen özel sektörde çalışan toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla 12 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.
15 Eylül 2017 Cuma 16:32
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Samsun merkezli yaptıkları operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen özel sektörde çalışan toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.