BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL SİTE GİRİŞİNE SIKIŞTI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL, ()

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerınden itibaren etkili oldu. Buzlanan sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede seyir halindeki bir otomobil, buzlu yolda kayarak sitenin girişine sıkıştı. Aracın sürücüsü Abbas Dündar, Buzda kaydım. Yol bir saat önce bayağı kaygandı. Araba da döndü, sağ taraftan kaldırımın üstüne çıktıktan sonra dönerek kapının önünde sıkıştı dedi.

Görüntü dökümü

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-Sıkışan araç

-Sürücü ile röp

-Genel ve detay

