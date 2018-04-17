BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDA POLİSİ ALARMA GEÇİREN İHBAR (2)

* Önlemler normale döndürüldü. Binada yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanılmadı, ihbarın asılsız olduğu öğrenildi. Bunun üzerine önlemler de normale döndürüldü, personel içeri alındı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Personelin içeri girişi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kaymakamlık binası

-Karşısındaki okul

-Polisin önlemleri

-Çevreden detay