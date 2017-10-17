'Büyükada Davası'nın İlk Duruşması 25 Ekim'de!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan ve aralarında yabancı uyrukların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilerek, ilk duruşmanın 25 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verildi.

'ÇALIŞMA ATÖLYESİ'NDE YASADIŞI FAALİYET

Yapılan gizli toplantı hakkında detaylı bilgilere yer verilen iddianamede Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu, "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. Şüpheli konumunda yer alan şahısların "Çalışma Atölyesi" adı altında toplantı organize ettikleri ve bu toplantıda yasadışı faaliyetlerin konuşulduğu aktarılıyor.

AF ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ BYLOCK KULLANIYOR!

İddianamede, Büyükada'daki söz konusu toplantıyı şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç'ın organize ettiği, ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer şüphelilerin ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

'VAPURA BİNMEDEN TEKNOLOJİK ALETLERİ KAPATIN'

Şüphelilerin Whatsapp mesajlarının da yer aldığı iddianamede, şüphelilerden birinin vapura binmeden katılımcıları tüm teknolojik aletleri kapatmaları konusunda uyardığı da yer alıyor.

HEDEFLERİ 'ADALET' YÜRÜYÜŞÜYMÜŞ

Şüphelilerin, silahlı terör örgütü PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirtilen iddianamede, o dönemde 'Adalet' ismi ile gerçekleşmekte olan yürüyüşü Gezi Parkı olayları benzeri şiddet içeren ve toplumda kaos oluşturacak olaylara dönüştürülmesinin amaçlandığının tespit edildiğine vurgu yapılıyor. Ayrıca şüphelilerle ilgili "Terörizmin Finansmanı ve Casusluk" suçları ile başka bir soruşturma yürütüldüğü de vurgulanıyor.

TELEFON ŞİFRELERİNİ UNUTTULAR

Şüphelilere, gözaltında bulundukları süreçte dijital metaryellerin incelenebilmesi için üzerinde bulunan şifrelemelerin kaldırılması adına şifre bilgileri sorulduğuna vurgu yapılan iddianamede, bazı şüphelilerin şifrelerini hatırlamadığını iddia ettikleri, bazılarının da şifreyle ilgi bilgi vermediği bazılarının ise yanlış verdiği ve dolayısıyla bir kısım materyallerin henüz incelenemediği bildiriliyor.