Büyükada Davası'nda Tahliye Kararı

Büyükada'da yaptıkları gizli toplantıda yasadışı işler gerçekleştirdikleri gerekçesi ile 5 Temmuz’da gözaltına alınan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 11 sanık dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Wilhelm Dr. Birgelen ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrant Buchwalter de izledi. 7’si tutuklu 9 sanığın katıldığı duruşmaya, İlknur Üstün ile ByLock suçlamasıyla İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu olan ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç SEGBİS ile bağlandı.

4 KİŞİYE YURTDIŞI YASAĞI

Sanıklar ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Günal Kurşun, Peter Frank Steudtner, İlknur Üstün, Ali Ghravi, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem’in adli kontrol ile tahliyesini talep eden duruşma savcısı, Veli Acu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme 4 kişiye yurtdışına çıkış yasağı koyarak sanıkların hepsini tahliye etti.

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi, işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında Silivri Cezaevi’nin önüne gelerek yakınları ve arkadaşları ile buluştu.

'NORMALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, normalleşmek için zamana ihtyaçları olduğunu, içerideki bütün gazeteciler ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanı da özgürlüğüne kavuşana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

'KAPININ AÇIK OLDUĞU BİR TOPLANTI'

İddianamede toplantıyı organize eden kişi olmakla suçlanan Özlem Dalkıran ise yaptıkları toplantıya ilişkin bir gizlilik olmadığını, polis tutanaklarında kapının açık olduğunun belirtildiğini ve bir değerlendirme toplantısı olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar.

'KARARDAN MEMNUNUZ'

Tutuklu yargılanan sanıklardan insan hakları savunucusu Alman Peter Steudtner'in tahliyesine ilk yorum Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi. Gabriel, mahkemenin kararını cesaret verici bulduğunu ancak sebepsiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar olduğunu ve onların da serbest kalmaları için çabalarının devam edeceğini söyledi. Federal Hükümetin Sözcüsü Steffen Seibert ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, sevinçli olduklarını ancak diğer tutukluları düşündüklerini açıkladı.