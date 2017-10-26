Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107335
ALTIN
155.785
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0319
EURO
4.4754
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın ,...
Ankara'da büyük yangın ; Ölü ve yaralılar var
Ankara'da büyük yangın ; Ölü...
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
Emniyet Müdürlüğü'nde Yangın!
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak...

Büyükada Davası'nda Tahliye Kararı

İstanbul Büyükada'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütü mensubu kişilerce yapılan gizli toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık tahliye edildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:20
Büyükada Davası'nda Tahliye Kararı

Büyükada'da yaptıkları gizli toplantıda yasadışı işler gerçekleştirdikleri gerekçesi ile 5 Temmuz’da gözaltına alınan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 11 sanık dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Wilhelm Dr. Birgelen ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrant Buchwalter de izledi. 7’si tutuklu 9 sanığın katıldığı duruşmaya, İlknur Üstün ile ByLock suçlamasıyla İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu olan ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç SEGBİS ile bağlandı.

4 KİŞİYE YURTDIŞI YASAĞI

Sanıklar ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Günal Kurşun, Peter Frank Steudtner, İlknur Üstün, Ali Ghravi, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem’in adli kontrol ile tahliyesini talep eden duruşma savcısı, Veli Acu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme 4 kişiye yurtdışına çıkış yasağı koyarak sanıkların hepsini tahliye etti.

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi, işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında Silivri Cezaevi’nin önüne gelerek yakınları ve arkadaşları ile buluştu. 

'NORMALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, normalleşmek için zamana ihtyaçları olduğunu, içerideki bütün gazeteciler ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanı da özgürlüğüne kavuşana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

'KAPININ AÇIK OLDUĞU BİR TOPLANTI'

İddianamede toplantıyı organize eden kişi olmakla suçlanan Özlem Dalkıran ise yaptıkları toplantıya ilişkin bir gizlilik olmadığını, polis tutanaklarında kapının açık olduğunun belirtildiğini ve bir değerlendirme toplantısı olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar. 

'KARARDAN MEMNUNUZ'

Tutuklu yargılanan sanıklardan insan hakları savunucusu Alman Peter Steudtner'in tahliyesine ilk yorum Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi. Gabriel, mahkemenin kararını cesaret verici bulduğunu ancak sebepsiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar olduğunu ve onların da serbest kalmaları için çabalarının devam edeceğini söyledi. Federal Hükümetin Sözcüsü Steffen Seibert ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, sevinçli olduklarını ancak diğer tutukluları düşündüklerini açıkladı. 

'Büyükada Davası'nın İlk Duruşması 25 Ekim'de!
'Büyükada Davası'nın İlk Duruşması 25 Ekim'de!
Son Güncelleme: 26.10.2017 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yıldız ismi yangınların arasında kaldı !
Fenerbahçe'nin yıldız ismi yangınların arasında kaldı !
Fatih Tezcan : Atatürk'ün Kanunlarıyla Zina Yapılıyor
Fatih Tezcan : Atatürk'ün Kanunlarıyla Zina Yapılıyor
NATO , Türkiye'yi S-400 için uyardı !
NATO , Türkiye'yi S-400 için uyardı !
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu !
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu !
Seyhan Soylu : Ak Partili Başkanlar İYİ Parti'ye Geçecek!
Seyhan Soylu : Ak Partili Başkanlar İYİ Parti'ye Geçecek!
Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!
Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!
İYİ Parti'ye İlk Günden Suç Duyurusu!
İYİ Parti'ye İlk Günden Suç Duyurusu!
İstanbul Okmeydanı'nda silahlı çatışma: Yaralılar var !
İstanbul Okmeydanı'nda silahlı çatışma: Yaralılar var !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim