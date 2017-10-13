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Büyük terör operasyonu : 34 gözaltı !

Tüm yurtta geniş çaplı terör operasyonları devam ediyor.Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

13 Ekim 2017 Cuma 10:00
Büyük terör operasyonu : 34 gözaltı !

Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar çerçevesinde şüpheli 34 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Adana, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak'ta  terör örgütleri PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu öğrenilen 34 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.Adana'da özel birliklerin ve havadan da polis helikopterlerinin desteklediği operasyonlarda sokaklarda tomalar ve uzun namlulu silahlarda hazır olarak bekletildi.Operasyonlar sonrası 14'ü kadın 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar ifade işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 13.10.2017 10:05
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