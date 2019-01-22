"BÜYÜK TAŞINMA"DAN SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İLK SEFER ANKARA’YA OLACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 3 Mart tarihinde yapılacak olan büyük taşınmanın detayları hakkında bilgi veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3 Mart tamamlanacak büyük taşınmada 120 uçağın Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak İstanbul Havalimanı’na geleceğini ve ilk seferin saat 14.00’da Ankara'ya olacağını açıkladı. Ekşi, "3 Mart’tan bir gün önce taşınma başlıyor ve 3 Mart saat 14.00’da Ankara’ya ilk seferimizle faaliyete geçiyoruz. Atatürk Havalimanı’nda artık tarifeli seferimiz olmayacak buradan olacakö dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’na yapılacak olan taşınma süreci ve açılıştan bu yana yapılan faaliyetler hakkında Demirören Haber Ajansı () muhabirinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen açılışın ardından test faaliyetlerine başladıklarını hatırlatan Ekşi, " İlk başlarda günde 16 sefer yapıyorduk. 10 Ocak 2019 tarihi itibariyle günde 32 sefere çıktık. Buradaki esas amacımız her noktayı yolcularımız ile beraber denemek ve esas büyük açılış olan 3 Mart’ta yolcularımızın hiçbir mağduriyet yaşamadan, büyük açılışımızı tamamlamak. 3 Mart'ta inşallah hep beraber buraya geçiyoruz. 'Büyük göç' dediğimiz olay bu tarihte başlıyor. 3 Mart’tan bir gün önce taşınmak başlıyor ve 3 Mart saat 14.00’da Ankara’ya ilk seferimizle faaliyete geçiyoruz. Atatürk Havalimanı’nda artık tarifeli seferimiz olmayacak buradan olacakö dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN TARİFELİ SEFER OLMAYACAK

Gerçekleştirilecek büyük taşınma ile ilgili detaylardan bahseden Ekşi konuşmasına şöyle devam etti:

"Taşınma esasında iki büyük unsurumuz var. Uçaklarımıza hizmet veren teçhizatlarımızın taşınması 800 TIR seferiyle buraya taşınacak. Valiliğimiz gerekli önlemleri alacak ve bazı yollar kapanacak. Teçhizatlarımızın yanı sıra uçaklarımızı da buraya taşıyacağız onları kara yoluyla değil hava yoluyla getireceğiz. 120’ye yakın uçağımız Atatürk Havalimanı’ndan kalkarak boş olarak İstanbul Havalimanı’na yani buraya gelecek. Bazı uçaklarımız da yurt dışına seferlerini yapmış olacak orada seferlerini bekleyecek ve yolculu olarak buraya geleceklerdir. Dolayısıyla bu taşınmada 1’nci gün bütün uçaklar buraya gelmiş olmayacak. Çünkü bazıları hala yurt dışında olacak ama 3-4 ve 5 Mart tarihleri arasında burası yüzde 100 faaliyete geçmiş olacak. Bu tarihten sonra bütün seferlerimiz buradan olacak ve Atatürk Havalimanı’nda tarifeli seferlerimiz olmayacak sadece kargo uçuşlarımız olacak.ö

10 ŞUBAT’TA LONDRA SEFERLERİ BAŞLAYACAK

İstanbul Havalimanı’nda üç aylık dönemde 170 bin üzerinde yolcu taşıdıklarını ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Şimdiye kadar 170 bin üzerinde yolcu taşıdık. Hem yolcularımızı burada ağırlamak için özel indirimler yapıyoruz. 10 Şubat’ta Londra Gatwick seferlerimiz başlayacak daha sonra taşınmaya kadar sefer koymayacağız. Çünkü 3 Mart’a az bir süre kaldı. Ama toplam 32 sefere çıktık daha fazla sefere çıkmak için önümüzde engel var. Hem Atatürk Havalimanı hem burası açık olunca uçuş rotaları birbirini kesiyor. Buradan fazla sefer koyduğumuz zaman Atatürk Havalimanı’na kısmi gecikme açma riski var. Bu yüzden 32 seferle 3 Mart’a kadar devam edeceğizödedi.

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