Büyük skandal ! Uyuşturucu torbacısı öğretmen çıktı

ADANA'DA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'da sokak aralarında uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyon düzenlendi.Eş zamanlı yapılan operasyonlar çerçevesinde 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanların arasında 1 kişinin ise öğretmen olduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü gözeteminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'torbacı' diye bilinen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere operasyonlar düzenlendi.Uyuşturucu satıcılarının evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 29 kilo esrar ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan öğretmen ise okuldan uzaklaştırıldı.