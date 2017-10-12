Büyük skandal ! Uyuşturucu torbacısı öğretmen çıktı

Adana'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor.Son yıllarda küçük çocukların eline kadar düşen uyuşturucu illeti her geçen gün yeni canları katlediyor.Bunun önüne geçebilmek için hemen hemen her gün uyuşturucu satıcılarına karşu operasyonlar düzenleniyor.Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise polisler bir şok daha yaşadı.