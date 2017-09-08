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Büşra ve Ayşe'nin katilleri 11 yıl sonra yakalandı !

Balıkesir'İn Savaştepe İlçesi'nde, 21 Mart 2006 tarihinde kaybolan ve daha sonrada cesetleri bulunan Büşra ve Ayşe'nin katilleri 11 yıl aradan sonra yakalandı.

08 Eylül 2017 Cuma 20:48
Büşra ve Ayşe'nin katilleri 11 yıl sonra yakalandı !

Savaştepe'nin kırsal Karacalar Mahallesi'ndeki Mustafa Kangal İlkokulu 4/B sınıfına giden Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım, 21 Mart 2006 tarihinde öğle arasında evlerinde yemek yedikten sonra yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okullarına giderken ortadan kayboldu. En son okul yolunda görülen kuzenler, akşam her zaman geldikleri saatte evlerine dönmeyince, yakınları durumu Jandarmaya bildirdi. Kuzenlerin okula da gitmedikleri anlaşılınca, bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler dağı taşı karış karış aradı, ancak bir sonuç alınamadı.

Her yerde aranan kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kızın cesetleri evlerine 8 kilometre uzaklıktaki komşu Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde, poşete sarılı olarak bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından iki kuzen, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Balıkesir polisi, çifte cinayetin şüphelisi olarak 11.5 yıl sonra 39 yaşındaki Seyhan Y. ile cezaevinde evlendiği eşi 37 yaşındaki Yeliz E. Y.'nin İzmir'in Bergama İlçesi'nde, kardeşi 37 yaşındaki Ayhan Y.'yi ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Ayrıca yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Seyhan Y.'nin bir trende, yetiştirme yurdunda kalan 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek, Yeliz E.Y.'nin de bu tecavüze yardım suçundan daha önce cezaevinde yattıkları öğrenildi. Seyhan Y. ve Yeliz E. Y.'nin Balıkesir Cezaevi'ndeyken evlendikleri öğrenildi.

Olayla ilgili daha önce de gözaltına alınan Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y.'den alınan ve öldürülen Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleri, olayın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi ile karşılaştırlaştırılmıştı. Adli Tıp'tan gelen raporda, doku örneklerinin Seyhan Y. ve Ayhan Y.'ye ait olmadığı, onların soyundan bir veya iki erkeğe ait olduğunu belirtmişti. İki şüpheli bu raporun ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın talebi üzerine, 11.5 yıl önce alınan doku örneklerinin günümüz teknolojisi ile yeniden incelenmesi sonucu Seyhan Y. ve Ayhan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y. ve diğer 3 şüpheli, bugün saat 03.30 sıralarında gözaltına alındı. Şüpheli olarak 1 kişinin daha arandığı bildirildi.  Ailesi TV 8'de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programına katılıp çocuklarının katilini aramıştı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Kızları Büşra kuzineyle birlikte cinayete kurban giden 43 yaşındaki Hanife ve 47 yaşındaki Mustafa Karabacak çifti, olayın faillerinin bulunması için başvurmadık yetkili bırakmamıştı. Cinayetin çözüleceği ümidiyle yaşayan aile, 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup ve faks gönderip, yardım istediklerini anlatmıştı.

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