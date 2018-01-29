TSK’nın Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 10’uncu gününe girerken dün TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda yaşanan çatışmanın ardından dağ, PYD/PKK'nın elinden alındı.Son dakika edinilen bilgilere göre Afrin'in 5 beldesinde toplam 18 noktanın teröristlerden temizlendiğini öğrenildi.Son olarak stratejik öneme sahip olan Burseya Dağı'na Türk Bayrağı dikildi.

Dün TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı.

TSK’nın yaptığı açıklamaya göre Hava Kuvvetleri tarafından dün gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

ÖSO mensuplarınca yardım malzemeleri bizzat evlere gidilerek Afrin köylülerine teslim edildi.