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Bursa-İstanbul karayolunda seyir halindeyken yanan tır küle döndü !

Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi gişelerinde şok bir olay yaşandı.Seyir halindeyken birden yanmaya başlayan tır küle döndü

17 Eylül 2017 Pazar 09:53
Bursa-İstanbul karayolunda seyir halindeyken yanan tır küle döndü !

Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişeleri yakınlarında seyir halindeyken yanan mobilya yüklü tır küle döndü. İstanbul'dan yüklediği mobilyaları Bursa'ya getirmek için yola çıkan 47 yaşındaki M.Ş. yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı tır, Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişelerine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırın yandığını fark eden Şencan, yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tır tamamen yanarken, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

Yangın nedeniyle Bursa- İstanbul otobanı Bursa istikameti bir süre trafiğe kapanlı kaldı.

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