Bursa'da toprak kayması ! Evler boşaltılıyor

Bursa'da dün gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 120 kişinin tahliye edildiği evlerin duvarlarında geniş çatlaklar meydana gelirken, önünden geçen caddede de geniş yarıklar oluştu.Son dakika edinilen bilgilere göre Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde toprak kaymasından dolayı risk altında olduğu belirlenen 60 ev mühürlenerek boşaltıldığı öğrenildi.

Mollaarap Mahallesi'nde toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı.Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.