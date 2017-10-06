Bursa'da terör operasyonları ! HDP'li Başkan gözaltında ...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanların arasında HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de olduğu bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 partili gözaltına alındı.Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.