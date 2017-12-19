Bursa'da korkunç olay ! Sokak ortasında başından vuruldu

Bursa'da korkunç olay .. Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Turhan Gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla başından vuruldu.

Edinilen bilgilere göre yaşanan korkunç olayın merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.İddiaya göre silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağın ortasında kanlar içinde yatan birini gördü.Yerde hareketsiz kanlar içinde yatan kişiyi gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 32 yaşındaki Turhan Gün'ü Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Gün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bölgedeki kamera kayıtlarını izleyen yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.