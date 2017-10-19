Bursa'da korkunç olay ! Sevgilisine kaçarken balkondon düştü

Bursa'da 16 yaşındaki genç kız abileriyle yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.İddiaya göre abilerinin erkek arkadışıyla buluşmasına izin vermediği ve odaya klitlediği genç kız çareyi balkondan kaçmakta buldu.Odadaki çarşafları birbirine bağlayan genç kız kendisini balkondan aşağıya sarkıttı.Ancak istediklerini yapamayan 16 yaşındaki Kübra 6 katlı apartmanın 3.katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Öğrenilen bilgilere göre Kübra bundan 4 yıl önce babasını ,1 yıl önce de annesini kaybettiği için abileri ile birlikte kalmaya başlamış.2 yıldır konuştuğu erkek arkadaşıyla buluşmasına ve konuşmasına izin vermeyen abiler 16 yaşındaki Kübra'nın telefonuna el koyarak onu odaya kilitlemişler.Baskıların ardından iyice bunalan genç kız çareyi balkondan kaçmakta bulmuş.Ancak balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polislerin soruşturma için Kübra'nın ağabeylerini gözaltına aldığı öğrenildi.