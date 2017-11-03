Bursa'da korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var !

Bursa-İstanbul Otoyolu Selçukgazi Tüneli üzerinde dün gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.Yolcu otobüsünün U dönüşü yaptığı sırada karşıdan gelen kamyon ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Bursa'da yolcularını indirdikten sonra yoluna Bursa-İstanbul otobanında devam eden yolcu otobüsünün yol çalışması nedeniyle gidiş-dönüşün tek yönden yapıldığı yolda U dönüşü yapmak isterken kamyon ile çarpışması sonucu korku dolu anlar yaşandı.Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü yan yatarak durabildi.Direksiyon başındaki sürücü hayatını kaybetti.Olay yerinden geçen vatandaşların ilk müdahaleleri ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken , kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.