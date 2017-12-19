Bursa'da kamyonet öğrencilerin arasına daldı ! Bursa'da korkunç olay

Bursa'da sabah saatlerinde Gürsu Kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi.Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre seyir halindeki kamyonete bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet,3 öğrenciye çarpıp, demir korkuluklardan 2 aracın üzerine düştü.

Kazanın ardından 2 öğrenci yola savruldu.Diğer öğrenci ise arabalar ile kamyonetin arasında sıkıştı.Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve 112 ekipleri kamyonet ile araç arasında sıkışan genç öğrenci için seferber oldu.17 yaşındaki Mustafa B., Samet Y. ve Melisa A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kazada ağır yaralanan 3 öğrencinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Anadolu Teknik Lisesi'nde okdukları öğrenildi.