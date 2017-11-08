Bursa'da fabrikada patlama : Ölü ve Yaralılar var !

Bursa'dan korkunç olay ...Son dakika bir tekstil firmasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 işcinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Olay yerine çok sayıda ambulans , itfaiye ve arama kurtarma çalışmaları için AFAD ekipleri gönderildi.

Ankara yolu üzerinde bulunan tekstil firmasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldiği öğrenildi.Patlamanın etkisiyle çevredeki binalar da sallandı.Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.Patlama sonrası fabrikanın çatısının çöktüğü ve yaralı işcilerinde olduğu haberi alındı.Patlamanın ne sebeple olduğu ise henüz bilinmiyor.

Bursa'da bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 işcinin hayatını kaybettiği öğrenildi.