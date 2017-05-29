Bursa'da Ez Zararlı Uyuşturucu Ele Geçirildi : 1 Kilo Metamfetamin

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo uyuşturucu madde metanfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri, Van'dan Bursa ve İnegöl ilçesine uyuştucu getirdiğini belirlediği otomobili takibe aldı.



İnegöl girişinde durdurulan otomobilde 'alfa' adlı eğitimli köpek ile yapılan aramada, 1 kilo metanfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan uyuştucuya el konulurken polis araçta bulunan Azize M., Tolga A. ve Cüneyt P.'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacak.



Metamfetamin Nedir?



Metamfetamin dünya üzerinde en hızla yayılan, çok zararlı ve tehlikeli bir uyuşturucudur. Bu uyuşturucu maddenin kullanılan takma isimlerinden bazıları kristal, tina, crack, taş, ateş ve buz, buz. en çok kullanılan ismi met. metamfetamin in kısaltılmış hali.