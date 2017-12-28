Bursa'da DEAŞ operasyonu ; 38 gözaltı kararı !

Bursa'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yürütülen operasyonlara yaklaşık 200 polisin katıldığı öğrenildi.Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi

Önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı yapılan baskındalarda çoğunluğu Suriyeli olan 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.