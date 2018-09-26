Bursa' da bir apartmanda doğalgaz patlaması(1)

Bursa ' da merkez Yıldırım ilçesi Mollafenari mahallesinde bir apartmanda doğalgaz  patlaması meydana geldi.  Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi..

Bursa' da bir apartmanda doğalgaz patlaması(1)

Bursa ' da merkez Yıldırım ilçesi Mollafenari mahallesinde bir apartmanda doğalgaz  patlaması meydana geldi.  Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi..

YORUM EKLE
Gönder