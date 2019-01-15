BURSA- ANKARA YOLUNDA TIR KAYDI, YOL KAPANDI; 10 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Bursa'da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa-Ankara yolu Mezit- 3 mevkiinde bir TIR'ın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. TIR'ın kayması sonucu, yolun Bursa'dan Ankara'ya gidiş yönü trafiğe kapandı. Yol karla kaplanırken, karayolları ekipleri ise trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşurken, Bölge Trafik ekipleri ise TIR'ların geçişlerine izin vermiyor. TIR'lar İnegöl ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan detaylar

-Trafiğin kapanması

Süre: 54 saniye, Boyut: 120 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()