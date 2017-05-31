Burası Konya! Kar Kalınlığı 7 Metre

Bölge halkı ise yaylarına, iş makinalarıyla açılan adeta tüneli andıran geçitten gidiyor.



Akdeniz kıyı şeridi ve Konya ovasına sınır olan Toros sıra dağlarının doğu bölgesinde Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş olan Hadim İlçesi'ne bu yıl yoğun kar yağdı. Karın yüksekliği kış mevsiminde yerleşim yerlerinde 3 metreyi, yüksek bölgelerde ise 7 metreye kadar ulaşmıştı.



Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen Hadim İlçesi'nin Dedemli Mahallesi yakınındaki Toros Dağları eteklerinde, halen yüksekliği 7 metre olan kar tabakası görmek mümkün. Bölgedeki vatandaşlarda, köylerinden yaylarındaki evine gitmek için belediyenin iş makinaları tarafından açılan ve adeta tüneli andıran geçitten geçiyor. Bu kar tüneli ise objektiflere renkli yansıdı.



Karın Haziran ayı sonuna da kadar erimesi tahmin ediliyor.