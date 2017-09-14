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'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un...

'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ölen annesi Hatun Tuğluk'u Ankara'da defnetmek istedi, ancak mezarlıkta toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz.” diyerek cenazeyi mezardan çıkarttı.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:10
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk, dün akşam Ankara’da hayatını kaybetti. Hatun Tuğluk’un cenazesi bugün Batıkent’te bir cemevine getirildi. Buradaki törene, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri, Ahmet Türk ile yakınları katıldı.
Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenaze törenine gitti. Cenaze boyunca Tuğluk’u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

'Burada şehit cenazesi var'


Hatun Tuğluk’un cenazesi defnedilmek üzere İncek Mezalığı’na götürüldü. Burada toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek cenazeye katılanlara saldırdı.​Çok sayıda çevik kuvvet polisinin bulunduğu sırada yaşanan olaya müdahale edildi. 50 kişilik grubun saldırısının ardından polisler mezarlık kapısında barikat oluşturdu. Mezarlık etrafının açık olması nedeniyle başka yönlerden de saldırı yaşandı.

Tunceli'ye götürülecek

Mezardan çıkarılan Hatun Tuğluk’un cenazesinin Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.

Bekir Bozdağ, saldırı 'çirkin' dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ayesl Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenaze törenine yapılan saldırıyı ‘çirkin’ olarak niteledi. Bozdağ, “20-25 kişilik bir grup bu çirkinliği yapmıştır. Ancak bu 20-25 kişiyi savunmak için söylemiyorum, cenazeyi gömüldüğü yerden bunlar çıkarmamıştır. Böyle bir yanlış anlama olmaması için söylüyorum, ailenin kararıdır. Cenaze ailenin istediği şekilde defnedilecektir. Bu çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı, hesabını adli yargı önünde verecekler” dedi. Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da olay yerine giderek güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiğini söyledi.

Son Güncelleme: 14.09.2017 11:22
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