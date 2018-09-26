Bülent Ersoy için 35 bin TL'ye taht yaptırdı

Ankara'da, Cumartesi günü yeni açılacak 'Sahne Ankara'da sahneye çıkacak olan Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy için 35 bin TL'ye kızıl meşe ağacından taht yapıldı. İşletmenin sahibi Ferhat Leglek, Bülent Ersoy’un konseri sonrasında tahtın açık artırma ile satışa sunularak elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını söyledi.



Ankara'da yaşayan işletmeci Ferhat Leglek, Başkente yeni bir hizmet vermek amacıyla 'Sahne Ankara' ismiyle yeni bir işletme kurdu. Bu hafta sonu hizmete girecek olan işletmede, ilk kez, Bülent Ersoy sahneye çıkacak. Ferhat Leglek, Cumartesi günü hayranları ile buluşacak olan Bülent Ersoy için meşe ağacından 35 bin TL'ye taht yaptırdı. Ersoy, taht üzerine oturarak parçalarını seslendirecek. Taht, daha sonra açık arttırma ile satılarak geliri şehit yakınlarına bağışlanacak.



Ferhat Leglek, açılacak yeni mekanda çok sayıda ünlü ismi Ankaralılarla buluşturacaklarını söyledi. Cumartesi günü Bülent Ersoy'un sahneye çıkacağını belirten Leglek, "Bülent hanım için bir taht yaptırdık. Tahtımız 18 günde 3 usta tarafından yapıldı. Maliyeti 35 bin lira, ama değdi. El işçiliği gerçekten çok iyi ustalar tarafından yapıldı. Kızıl meşe ağacından yapıldı. Bu tahtı Bülent Hanım'a sunduk, o da kabul etti. Zaten Bülent Hanım da tahtı çok beğendi. Bülent Hanım tahta şarkılarını söyleyecek" dedi.

Leglek, konser sırasında tahtı açık artırma ile satacaklarını ve elde edilen gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını kaydetti. 'Sahne Ankara'da ilerleyen zamanlarda Ebru Yaşar, Seren Serengil, Mustafa Keser ve Volkan Konak sahne alacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tahttan görüntü

-Ferhat Leglek ile röp.

-Detay

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()