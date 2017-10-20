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Bülent Arınç'tan sosyal medyada Melih Gökçek twiti ! Bülent Arınç kimdir ?

Bu aralar siyaset dünyasında istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için Bülent Arınç sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.

20 Ekim 2017 Cuma 10:59
Bülent Arınç'tan sosyal medyada Melih Gökçek twiti ! Bülent Arınç kimdir ?

Melih Gökçek ile yıldızı bir türlü barışmayan Bülent Arınç , Gökçek için twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç daha önceden atmış olduğu bi twiti sabitliyerek en üste getirdi.

BÜLENT ARINÇ'IN MELİH GÖKÇEK TWEETİ

Bülent Arınç'ın Melih Gökçek için attığı tweette "Bir Hint Atasözünde denir ki: 'EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR'" ifadeleri kullanıldı.

BÜLENT ARINÇ KİMDİR ?

Bülent Arınç 1948 yılında Bursa'da doğmuştur.Manisa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesini kazanmıştır.1970 senesinde okuldan mezun olan Arınç , Manisa'da serbest olarak avukatlık yapmıştır.Daha sonra ise siyasete atılmıştır.Üniversite yıllarında siyasete giriş yapan Arınç 24 Aralık 1995' tarihinde Refah Partsi'nden milletvekili adayı olmuş ve Manisa milletvekili seçilmiştir.Daha Sonra Ak Parti milletvekili olmuş ve Eski Başbakan yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

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