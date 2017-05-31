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Bugüne Kadar Cougar Helikopterlerinde 28 Şehit Verdik!

1996 yılından beri Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan Cougar helikopterleri ile meydana gelen kazalarda Türkiye olarak 28 şehit verdik...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 23:29
Bugüne Kadar Cougar Helikopterlerinde 28 Şehit Verdik!

 KARA Kuvvetleri’nde 1996’dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde karıştığı 3 kazada 28 asker şehit oldu.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde  meydana geldi. Kuzey Irak’taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi’nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar’lar tekrar Güneydoğu’ya döndü.

İkinci kaza, Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 29 Nisan 2003’te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı. Üçüncü kaza ise Şırnak’ta meydana geldi. 13 asker şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993’te karar verilen AS532’lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa’da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri’ne 1996’dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri’ne verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.



Şırnak'tan Çok Acı Haber! Helikopter Düştü 13 Asker Şehit!
Şırnak'tan Çok Acı Haber! Helikopter Düştü 13 Asker Şehit!
Son Güncelleme: 31.05.2017 23:43
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