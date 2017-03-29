Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.yeni bölümde Derin kavga ettiği Aslı İle yüzleşince Aslı Sinir Krizi geçirerek hemen hastaneye kaldırılır. Derin Aslı'ya olanlardan kendini sorumlu tutar.Ali ise Annesine verdiği sözü tutmak İçin Sevdiği kadına Anensinin verdiği yüzüğü takmak için Derin'in karşısına Dikilir Derin ali'nin getirdiği Yüzüğü Takıcakmı?

Ama İşle hiçde istedikleri gibi gitmezYiğit ise Seyit'i nakil esnasında Kaçırarak Tekine karşı elinde çok önemli bir koz geçirirYiğit'in amacı ise Hem Derine Sahip olmak Hemde Şirketteki Hisselerinin çoğunluğuna sahip olmak Yiğit'in bu planı işe yarayacacakmı ama unuttuğu şey ise Tekin'in kolay lokma olmadığıdır.

Tekin kolay kolay pes etmez Yiğit hiç hesaba katmadığı bir anda Çok Büyük sürprizlerle karşılaşır neye uğradığını şaşırır.Tekin seyit'ten bu yaşananların hesbaını sormak için gittiğinde ise Hayatını alt üst edecek bir gerçekle karşı karşıya kalır.artık hiç bir şey eskisi gibi kolay olmayacaktır.Bir diğer yandan ise Ünlü Bosk Menajeri Aydemir'ın kızı Gülce İse Kafayı Ali'ye takar.Derin ise oynana Turnuva maçı Esanasında Gülce ile tartışmaya başlar.Derin Gülce'nin Ali'ye karşı olan tavırlarından hiç hoşnut olmaz.

Diğer taraftan Şahin'de Ali'nin onlarla çalışmasını hiç istemez.ancak maddi Sıkıntılar Derin'in Yiğite olan Borcu Ali'yi çok zor durumda bırakır. Ali Derin'in Yiğite olan borcunu ödeyevcekmi?Ali İle Derin tüm engellere rağman mutlu olmayı başaracakmı?Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölümü ile Atv Ekranlarında yayınlanacak.

BU ŞEHİR ARKADAN GELECEK SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Derin'in gözleri önünde sinir krizi geçiren Aslı hastaneye kaldırılır. Derin, bu durumdan kendini sorumlu tutar. Ali ise elinde annesinin yüzüğü, sevdiği kadına evlenme teklifi etmek üzere harekete geçer. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Yiğit, Seyit'i nakil sırasında kaçırarak Tekin'e karşı eline koz geçirdiğini düşünür.

Amacı Derin'e ve şirketin çoğunluk hissesine sahip olmaktır. Ancak Tekin kolay lokma değildir. Yiğit hiç ummadığı bir anda dehşet verici bir sürprizle karşılaşacaktır. Tekin, Seyit'ten hesap sormaya gittiğinde, hayatını alt üst edecek bir gerçeği öğrenir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü boks menajeri Aydemir ve kızı Gülce, Ali'ye kancayı takar. Derin, turnuva maçı sırasında Gülce'yle gerilir. Kızın Ali'ye karşı tavırlarından hoşlanmaz. Şahin de Ali'nin onlarla çalışmasına kesinlikle karşıdır. Maddi sıkıntılar, çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygılar ve Derin'in, Yiğit'e olan borcu Ali'nin kafasını karıştırır. Gülce'nin teklifi yüzünden babasıyla karşı karşıya gelir. Şahin'in Aydemirlerle olan derdi ise geçmişe dayanmaktadır. Ali'ye ya ben, ya onlar diye rest çeken Şahin'i büyük bir hayal kırıklığı beklemektedir.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK KONUSU:

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar. Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır,

kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır. Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir. Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre....

Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur. Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur..