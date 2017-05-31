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Bu Fotoğraf 2 Buçuk Yıl Hapisle Sonuçlandı!

PKK Cenazesine katılan ve bölücü konuşma yapan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, tutuklu olarak yargılandığı davada 2.5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:23
Bu Fotoğraf 2 Buçuk Yıl Hapisle Sonuçlandı!

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, tutuklu olarak yargılandığı Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, savcılığın itirazı üzerine 13 Aralık 2016 tarihinde tutuklandı. Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 3 Mayıs günü görülen duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edilen, ancak savcılığın itirazı üzerine dün yeniden tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın yargılamasına devam edildi.

Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Besime Konca ve avukatları katılırken, duruşmayı HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Sibel Yiğitalp de izledi.

Duruşmada savunması alınan Besime Konca halen yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Avukat savunmalarının ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Besime Konca'nın cezalandırılmasını istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Besime Konca'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşmayı izleyen HDP Batman Milletvekili Ayşa Acar Başaran, Türkiye'de hukuk diye bir şeyin kalmadığını belirterek, AKP-MHP ittifakı ile HDP ve muhaliflerin tasfiye edildiğini iddia etti. Milletvekili arkadaşlarının savunma yapmasına bile izin verilmediğini belirten Başaran, "Bir cenaze gitmek bile örgüt propagandası sayılıyor. Bu nasıl hukuk, nasal adalet anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

PKK'LININ CENAZESİNE KATILMIŞTI

Besime Konca hakkındaki dava, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Sur'da yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen bir PKK'lı teröristin Batman'daki cenaze törenine katılması ve orada yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.



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