Bu aile Kalp Krizi Kabusu İle Yaşıyor!

ANKARA'da 9 yıl arayla 2 kızını kalp krizi sonucu kaybetmenin acısını yaşayan Uslanmaz ailesi, aynı teşhis konulan diğer 2 çocuğunu da kaybetme korkusuyla yaşarken, çocuklarının tedavisi için mücadele ediyor.



Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki Fatih Mahallesi'nde yaşayan Celil ve Nedime Uslanmaz çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü olan Sema, 2005 yılında 8'inci sınıfta eğitim gördüğü okulda kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan Uslanmaz çiftinin 2014 yılında ise bu kez 19 yaşında olan kızları Melike, çalıştığı iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamanı yitirdi.



9 yıl arayla 2 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı aile, 2015 yılında bir şok daha yaşadı. Diğer çocukları 17 yaşındaki Fatma ve 7 yaşındaki Eyüp'e götürdükleri hastanede, kalp hastalığı teşhisi konuldu. İki kızlarının ölmesine neden olan kalp rahatsızlığının diğer çocuklarında da olmasından dolayı büyük acı yaşayan Uslanmaz ailesi, her an çocuklarını kaybedecek olmanın korkusuyla yaşarken, çocuklarının tedavileri için mücadele ediyor.



BABA USLANMAZ: KORKUYLA YAŞIYORUM



Kızlarını kalp krizi sonrası kaybettiğini anlatan işçi emeklisi 52 yaşındaki baba Celil Uslanmaz, şöyle konuştu:



"Sema 2005 yılında okula gidiyor, şarkı söyleyerek. Yarım saat sonra haber geliyor 'öldü' diye, 'gizli kalp' dediler. İki sene sonra diğer kızım (Melike) rahatsızlanıyor. Kalp ritim bozukluğu dediler. Altı sene gitmediğim hastane kalmadı. En son Sincan'da bir giyim mağazasında çalışırken 2014 yılında haber geliyor 'kızınız bayıldı' diye, gidiyorum o da olmuş. O da kalp krizi. Ondan sonra 2015 yılında diğer iki çocuğuma test yaptırdım, taşıyıcı çıktı. Yani aynı hastalık. Doktor, 'korkacak bir şey yok ama sürekli gözetim altında olacak' dedi. Şu anda ilaç kullanıyorlar. Hastaneye gidip gelmek sıkıntı benim için. Aldığım maaş belli, yetiştiremiyorum. Komşularımdan alıp gidiyorum hastaneye. Çalışacağım ama yedi defa belimden ameliyat oldum, çalışamıyorum. Çaresiz kaldım artık. Büyük kızım var, üzülüyor. Üzülünce 'kalbim acıyor' diyor. Korkuyorum artık, benim yerimde kim olsa korkar. Korkuyla yaşıyorum. Gücüm yok eve bir şey alamıyorum, çocuklar üzülüyorlar. Destek istiyorum"



Anne Nedime Uslanmaz ise korkuyla yaşadıklarını belirterek, "Kızım devamlı ağlıyor, 'ablam gibi bende öleceğim' diyor. Üzülüyorum, destek bekliyorum. Hastaneye götürmekte zorluk yaşıyoruz. Komşuların yardımıyla geçiniyoruz" dedi.