Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
99639
ALTIN
140.076
DOLAR
3.5032
STERLİN
4.4645
EURO
3.9191
Balık Tutmak İsterken Canlarından Oldular
Balık Tutmak İsterken Canlarından Oldular
BTK 102 Bin Kişinin ByLock Trafiğini Ortaya Çıkardı
BTK 102 Bin Kişinin ByLock...
Bayramlıkları Aldı, Trafik Kazası Kurbanı Oldu
Bayramlıkları Aldı, Trafik Kazası Kurbanı...
FETÖ'cüler Dereköy Sınır Kapısında Yakalandı!
FETÖ'cüler Dereköy Sınır Kapısında Yakalandı!
Kahta'da Şarampol Faciası : 3 Ölü 3 Yaralı
Kahta'da Şarampol Faciası : 3...

BTK 102 Bin Kişinin ByLock Trafiğini Ortaya Çıkardı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 102 bin kişilik ByLock listesinin internet trafiğini ortaya çıkardı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:48
BTK 102 Bin Kişinin ByLock Trafiğini Ortaya Çıkardı

102 bin kişinin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock üzerinden hangi gün, nerede, ne kadar yazıştığı bir liste olarak döküldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT tarafından hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve oradan da diğer illere gönderilen 102 bin kişilik ByLock listesi bu kez BTK tarafından incelendi.
 
FETÖ'cülerin davalarının sürdüğü mahkemelerde sanıkların, "ByLock'u bilmiyorum, kullanmadım" yalanı üzerine detaylı raporlar hazırlayarak, davaların görüldüğü mahkemelere gönderen BTK, FETÖ'cülerin tüm bu yalanlarını çürüttü. İçinde polis, asker, savcı, hâkim, öğretmen ve kritik devlet kurumlarında yuvalanmış FETÖ'cülerin yer aldığı 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi günlerde, nerede ve ne kadar yazışma yaptıkları dosya halinde hazırlanarak başvuruların geldiği adliyelere gönderildi.

Sayan, ByLock'çuların konuşma trafiklerini "fatura" benzeri bir metin halinde detaylı olarak çıkardıklarını ifade ederek, "ByLock'çulara ilişkin mahkemelerin bize gönderdiği isimlerin hangi günlerde, nerede, ne kadar yazışma yaptıklarına dair kayıtları çıkararak ByLock kullandıklarını teyit etmiş olduk. ByLock listesine giren herkesin böylelikle hiçbir bahanesi kalmadı. Hepsinin detaylı konuşma trafiklerinin çıkarılması ile ByLock kullandıklarını bir kez daha tespit etmiş olduk" diye konuştu.
 
UYAP İLE SÜREÇ HIZLANDI
Sayan, Adalet Bakanlığı ile Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) entegre olmak için imzaladıkları protokol kapsamında adli mercilerin FETÖ ile ilgili taleplerini daha seri halde sistemlere girdiklerini de ifade ederek, böylelikle FETÖ terör örgütü ile ilgili müracaatların anında işleme alınarak FETÖ'cülere ait bilgileri adli kanallara ulaştırdıklarını anlattı. 



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık Tutmak İsterken Canlarından Oldular
Balık Tutmak İsterken Canlarından Oldular
PKK Bayramda Saldırdı : 1 Asker Şehit
PKK Bayramda Saldırdı : 1 Asker Şehit
Adil Öksüz Kaçarken Bile Bu Saatin Peşine Düşmüş
Adil Öksüz Kaçarken Bile Bu Saatin Peşine Düşmüş
Camide Dehşetin Soruşturması Sürüyor!
Camide Dehşetin Soruşturması Sürüyor!
Adana'da İnanılmaz Olay! 4 Kişi Foseptik Çukuruna Düşerek Öldü
Adana'da İnanılmaz Olay! 4 Kişi Foseptik Çukuruna Düşerek Öldü
Bayramlıkları Aldı, Trafik Kazası Kurbanı Oldu
Bayramlıkları Aldı, Trafik Kazası Kurbanı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camide Rahatsızlandı, Sedye İle Taşındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camide Rahatsızlandı, Sedye İle Taşındı!
Ziya Sözen'den Baskın Oran'a : Ey hainlikte zirve yapan sözde gazeteci
Ziya Sözen'den Baskın Oran'a : Ey hainlikte zirve yapan sözde gazeteci
Sürücü Direksiyonda Bayıldı, Yolcular Büyük Panik Yaşadı
Sürücü Direksiyonda Bayıldı, Yolcular Büyük Panik Yaşadı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim