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Bozyel Ailesi Yılanlar Yüzünden Kabus Yaşıyor

KARS merkez Tekneli köyünde Bozyel ailesi, 4 yıldır yaşadıkları evde yılanlarla mücadele ediyor.

13 Haziran 2017 Salı 10:40
Bozyel Ailesi Yılanlar Yüzünden Kabus Yaşıyor

 KARS merkez Tekneli köyünde Bozyel ailesi, 4 yıldır yaşadıkları evde yılanlarla mücadele ediyor. Belki bir gün yok olurlar düşüncesiyle sabreden aile, yılanların sayısı ile birlikte endişeleri de arttı. Baba Mehmet Bozyel yılanları uzaklaştırmak için her gün evin etrafında ateş yakıyor. Aile fertleri gördükleri yılanları kürekle uzaklaştırmaya çalışıyor.

Kent merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Tekneli Köyü'nde Hanım- Mehmet Bozyel çifti bir evde, çocukları, gelin ve torunları olmak üzere 8 kişi yaşıyor. Dağ yamacındaki evin etrafı ise kayalıklarla ve yılanlarla dolu. Eve girmeye çalışan yılanlarla mücadele etmekten yorgun düştüklerini belirten Mehmet Bozyel, sürekli evin etrafında tezek ateşi yakarak dumanıyla yılanları uzaklaştırmaya çalıştıklarını bildirdi. Ailece dışarı çıktıklarında yılanları kaçırtmak için kürek taşıdıklarını belirten Bozyel, yılan korkusundan geceleri rahat uyuyamadıklarını, torunlarının da dışarı çıkamadıklarını belirtti.  61 yaşındaki Mehmet Bozyel, şunları söyledi:

"Yılanlar rüyalarımıza giriyor. Huzurumuz kalmadı. Dört yıldan beri yaşadığımız bu evde yılanlarla mücadele etmekten bıktık. Gideceğimiz bir yerde yok. Yılan korkusundan panik, atak olduk. Bu soruna bir çare bulanın elini, ayağını öperim."



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