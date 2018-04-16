Bozdağ'dan 'Türkiye İle Rusya'yı Ayırdık' Diyen Macron'a Jet Yanıt!

Katar'da temaslarda bulunan Bozdağ'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine ilişkin değerlendirmeleri soruldu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye politikamız hakkın ve doğru olanın yanında olmaktır, Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız. Bölgede bilek güreşine karşıyız" dedi.

"Türkiye'nin Suriye politikası herhangi bir ülkenin yanında ya da karşısında yer alma politikası değil. Türkiye'nin Suriye konusunda ortaya koyduğu politikalarda bir değişiklik yok" diyen Bozdağ, Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana hem kimyasal hem de konvansiyonel silahların kullanımına karşı çıktığını belirtti.

"ABD ile PYD konusunda politika birliğine sahip değiliz; Türkiye'nin bu tutumu değişmedi" diyen Bozdağ, "Rejimin kayıtsız şartsız desteklenmesine de karşıyız. Biz bu politikada da İran ve Rusya ile farklı noktada duruyoruz...Türkiye ne Rusya ve İran ile, ne de ABD ile tamamen aynı hedeflere koşan bir ülkedir... Türkiye doğru ilkeleri kim savunuyorsa yan yana gelmekten çekinmiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜ KAPALI ESED'E DESTEK VERİYOR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur."

Bozdağ, CHP'nin başlattığı oturma eylemine ilişkin, "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar" değerlendirmesinde bulundu.