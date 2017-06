Bozdağ'dan Darbeci Yorumu : Erkeklik Gösteremiyorlar

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimiyle ilgili görülen davalara ilişkin "Darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olanlar ve onlara sonra katılanlar, ağız birliği yapmışçasına 'Biz yapmadık' diyor. Terörist başı Gülen, 'Her şeyi inkar edeceksiniz' diye talimat veriyor. Vatandaşlarımız, endişeye kapılmasın. Hukuk işleyecektir. Yargı, bunlara hak ettiği ceza neyse onu eninde sonunda takdir edecektir" dedi.



Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye Noterler Birliğinde düzenlenen Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi'ne katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görülen davalarda, FETÖ mensuplarının ağız birliği yaparak, suçlamaları reddettiğini söyledi. Bozdağ, "Bir gerçek ortada var. Yargılama sırasında, darbe teşebbüsünde bulunan bu Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olanlar ve onlara sonra katılanlar, ağız birliği yapmışçasına 'Biz yapmadık' diyor. Bombayı atıyor. Her şey sabit, suçüstü. Görüyorum, bu kadar insan görüyor. 'O, ben değilim' diyor. O, sen değilsen; o kim? Vatandaşın üstüne tank sürülüyor. 'O, ben değilim' diyor. Akıncı Üssü'nde fotoğrafı var, görüntüsü var; 'O da ben değilim' diyor. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen, talimat veriyor. 'Her şeyi inkar edeceksiniz'. Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar. Böylesine alçak bir terör örgütü ben daha görmedim, duymadım" diye konuştu.

"'BİZ YAPTIK; AMA BECEREMEDİK' ERKEKLİĞİNİ GÖSTEREMİYORLAR"



Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Diğer terör örgütleri, bir eylem yaptı mı çıkıp, 'Biz yaptık' diyor. Bunlar o kadar hain o kadar alçak o kadar karaktersiz o kadar omurgasız insanlar ki başaramadıkları darbeye dahi sahip çıkamıyorlar. Adam gibi çıkıp, 'Biz yaptık; ama beceremedik' erkekliğini gösteremiyorlar. Adil Öksüz'le yan yana gidiyor. Beraber yolda konuşuyorlar. Biletleri, koltukları var. Her şey belli. 'Bu, sen misin?'. 'Benim'. 'Konuşuyorsunuz, ne konuşuyorsunuz' diyor. 'Ben Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Bana herhalde bir şey sormuştur. Ben de cevap vermişimdir' diyor"

"HUKUK İŞLEYECEK"



Darbe girişimi davalarına ilişkin hukukun gerektiği şekilde işleyeceğini vurgulayan Bozdağ, "Vatandaşlarımız süren yargılamalar nedeniyle hiçbir endişeye kapılmasın. Hukuk işleyecektir. Yargılamanın nasıl yapılacağı usül yasalarımızda bellidir. Bu usül yasalarına göre, yargılamalar yapılacaktır. Sonunda da yargı, bunlara hak ettiği ceza neyse onu eninde sonunda takdir edecektir. Kimsenin bundan endişe etmemesi lazımdır. Bu terör örgütünün elebaşı, bu teröristlere ne talimat verirse versin o talimattan netice almaları mümkün değil" dedi.

ÖRGÜTÜN ÇÖZÜLMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR"



FETÖ mensuplarının, yeniden darbe olacağına dair iddialarla çeşitli tarihler verdiğini dile getiren Bakan Bozdağ, şunları söyledi: "Tarih veriyorlar. 'Şu tarihte, yeniden daha büyük darbe olacak'. 'Şu tarihte, şu olacak. Bu tarihte, bu olacak'. Her gün tarih veriyorlar. Tarihler sürekli değişiyor. O tarih çıkmıyor, yeni tarih. Peki, sormaz mı insan; siz 100 tane tarih verdiniz. 100 tarihin 100'ü de yalan çıktı. Şimdi 101'nci tarihi veriyorsunuz. 'Neden biz, size inanalım?' diye sormaz mısınız? Normal, akıllı bir insan bunu sorar. Sen, beni aldatıyorsun; der. Ama bu örgütün mensupları 100 tarihin 100'ü de yalan çıksa 101'inci tarihe hemen inanıyor. Neden bu yalandır; diye sorgulamıyor. Örgütün içindeki kişilerin itirafçı olmasını ve örgütün çözülmesini engellemek istiyorlar"

"YARGIMIZIN İÇİNDE AKLINI VE KALBİNİ FETÖ'YE SATMIŞ YARGI MENSUBU KALMADI"



Yargı içerisinde, FETÖ ile bağlantısı olan kimsenin kalmadığını da belirten Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle konuştu: "Yargı görevi yapanlar, sizin yaptığınız bütün oyunları görüyor. Sizin oyunlarınıza göre değil, sizin kumpaslarınıza göre değil, Türkiye'nin kanunlarına göre size muamele yapacaklardır. Kanunların emrini yerine getireceklerdir. Kimsenin Türk yargısını etki altına alarak, yargıdan kendi istediği yönde bir karar çıkaracağını bekliyorsa aldanıyordur. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. FETÖ'nün haşhaşileri gibi aklını ve kalbini FETÖ'ye satmış yargı mensubu, Allah'ın izniyle yargımızın içinde kalmadı. Bundan sonraki süreçte FETÖ veya diğer terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olan herhangi biri olursa onunla ilgili de gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hepimizin sigortasıdır"