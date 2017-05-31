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Böyle Tehdit Görülmedi: Cinsel organına dinamit koyup patlatacağım!

Antalya'da A.A isimli 26 yaşındaki kadın, " Cinsel organına dinamit koyup patlatacağım! " diyen eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:02
Böyle Tehdit Görülmedi: Cinsel organına dinamit koyup patlatacağım!

ANTALYA'da lise yıllarında tanışıp aşık olduğu E.K'nin 2'nci sınıfta bıçak zoruyla tecavüzüne uğradığını ileri süren 26 yaşındaki A.A., geçen yıl ayrıldığı eski sevgilisinin, 'Senin yüzüne kezzap, cinsel organına dinamit koyup patlatacağım' diye tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Antalya'da işçi emeklisi bir babanın 3 çocuğundan biri olan ve eski erkek arkadaşı E.K'nin kendisine yaşattıkları yüzünden işini ve formasyon eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan A.A., lise 1'inci sınıfta tanışıp sevgili oldukları E.K.'nin, 2'nci sınıfta bıçak zoruyla tecavüzüne uğradığı, kendisini tehdit edip tartakladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aile korkusu ve yaşının küçük olmasından dolayı bazı olayların farkına varamadığını ve kimseye söyleyemediğini belirten A.A., "E.K. bunları bildiği için sevgimi de kullanarak bana 11 yıl boyunca hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladı. Defalarca beni dövdüi ama hiçbirinde gidip rapor almadım. Kimse duymadan evlenir daha sonra kendimi öldürürüm ya da belki düzelir diye düşündüm. Kendisi de bana tek kurtuluşumun ölüm olduğunu empoze etti" dedi.

Yaşananlar yüzünden dayanacak gücü kalmadığını aktaran A.A., "Evli olmadığımız halde ondan ayrılamayacağımı, karısı olduğumu söyleyip duruyordu. Bu süreçte defalarca darp edildim. Yaşımın ilerlemesi, bazı şeyleri idrak etmem ve eğitimin de bana kattığı şeylerle işin böyle olmaması gerektiğini görmeye başladım. En son onun yanına gittiğimde bana bıçak çekti, boğazımı sıktı, tekme tokat dövdü. Bu süreçte defalarca ayrılmaya çalıştım. Ama hepsinde bana elinde videolarımın, fotoğraflarımın olduğunu, bunu insanlarla çevremle paylaşacağını söylediği için cesaret edemedim. Ayrıca o dönem okuduğum Kayseri'de okulun yurduna gelip beni rezil edeceğini söylediği için dediklerini yapmaya devam ettim" diye konuştu.

Son olarak E.K.'nin arkadaşlarını rahatsız edeceğini söylemesi üzerine geçen ağustos ayında ayrıldığını anlatan A.A., "Ancak E.K durmak yerine her gün biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bu defa tüm aile bireylerini arayıp birlikte olduğumuzu, çocuk aldırdığımızı iddia etti. Bunun üzerine E.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. E.K.'nin cezasını çekmesini istediği belirten A.A., "Beni 'Senin yüzüne kezzap, cinsel organına dinamit koyup patlatacağım' diye tehdit etti. Suç olması için bana bunları yapması mı gerekiyor" diye konuştu.



Son Güncelleme: 31.05.2017 12:15
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