Boydak Holding davasında karar

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 64 sayfalık Cumhuriyet Savcısı mütaalası ve sanık savunmalarını değerlendirerek, tutuklu şüpheliler Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’ı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 11 yıl, 10 ay, 15 gün; holding eski CEO’su Memduh Boydak’ı ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’nden 18 yıl; eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak’ı 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’ı 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti. Halen TMS tarafından atanan kayyumlarca yönetilen Boydak Holding ile ilgili de ailenin aldığı bu cezalardan dolayı, hisselerinin müsaderesine karar verildi.

10. CELSEDE KARAR AÇIKLANDI

Saat 13.00'da başlayan davanın 10. celsesinde mahkeme başkanı Murat Şamlı, tüm sanıklara karar verileceği uyarısı ile son sözlerini sordu.

860 gündür tutuklu sanık Memduh Boydak son sözünde, “Bizden terörün t'si bile olmaz. Diğerim beraat kararı verilmesidir” dedi.

Tutuklu sanık Hacı Boydak ise, “Benim sağlığım yerinde, hastalığımı atlattım. Sağlığım için tahliyemi istemiyorum, suçsuz olduğum için tahliye istiyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanık Şükrü Boydak da hastalığı olduğunu belirterek, “Vatanımdan devletimden milletimden Kayseri'mden ve cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 16:02