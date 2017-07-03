Borsa İşgal Davasında bin 412 Yıl Hapis İstemi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'u işgali sırasında askerler tarafından polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır adlı kişinin şehit edildiği ve 45 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Baştabya Kışlasında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 2 rütbeli subay, 4 er ve 8 astsubay öğrenci ile halen firarda olan Kurmay Binbaşı Murat Çelik hakkında iddianame düzenlendi. Tüm şüphelilerin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve değişik suçlardan toplam bin 412 yıla kadar hapisleri istendi.

270 SAYFALIK İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 270 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerden Binbaşı Ahmet Baykal'ın 14 Temmuz 2016 tarihinde hakkında dava açılan Yurtta Sulh Konseyi üyesi, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ile görüşme yaptığı anlatıldı. Bu görüşme sonucu 15 Temmuz 2016 günü yapılacak eylemlere ilişkin planlama yapıldığı ve şüpheli Binbaşı Ahmet Baykal ve hakkında yakalama kararı bulunan Harp Akademilerinde görevli Kurmay Binbaşı Murat Çelik'in görevlendirilerek Borsa İstanbul'un işgalinde organize edildiği belirtildi.

BİNAYI İŞGAL ETTİLER



8'i astsubay öğrencisi toplam 15 şüphelinin saat 23.40 sıralarında Borsa İstanbul'un önüne geldikleri, burada her iki binbaşının borsadaki özel güvenlik görevlilerine silah doğrultarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu, artık bu binanın kontrolünün kendi ellerine geçtiğini söyleyerek silahlarını ve telefonlarını aldıktan sonra binayı işgal ettikleri kaydedildi. Bir süre sonra olay yerine vatandaşların toplanmaya başladığı, ayrıca TOMA ile polis aracının borsa giriş kapısının önüne geldiği, polislerin işgalci askerlere teslim ol çağrısında bulunduğu, vatandaşların da askerin kışlaya dönmeleri yönünde tepki gösterdiği, firari şüpheli Kurmay Binbaşı Murat Çelik ve şüpheli Binbaşı Ahmet Baykal başta olmak üzere askerlerce içeriden polise ve vatandaşa ateş açıldığı anlatıldı.

TÜM ŞÜPHELİLER ATEŞ ETTİ



İddianamede, firari Binbaşı Murat Çelik'in askeri öğrenci ve erlere ateş etmeleri yönünde talimatlar verdiği, tüm şüphelilerin ateş ettikleri, TOMA'nın isabet aldığı ve TOMA'da görev yapan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğu ifade edildi.

İŞÇİ KIYAFETLERİ GİYEREK KAÇMIŞ



Polislerin borsanın B kapısından içeri girdikleri, içeride bulunan bazı askeri öğrencilerin ve erlerin pişman olduğu ve teslim olmak istediklerini bildirmeleri karşısında 8 kişinin teslim alındığı, içeride Binbaşı yani Murat Çelik ve inbaşı Ahmet Baykal ile piyade çavuş Hasan Yürek, astsubay Seyit Ali Şahin ve erlerin kaldığı, bir süre daha çatışmanın devam ettiği, çatışmada yaralanan Binbaşı Ahmet Baykal'ın da teslim olduğu belirtildi. Ancak Binbaşı Murat Çelik, astsubay Seyit Ali Şahin ile er Muzaffer Bardakçı, Zafer Öztan ve Fatih Yılmaz'ın borsa binasının işlem salonu kapısından çıkarak bir inşaatın içine saklandıkları ve oradan işçi kıyafetleri giyerek sabah kaçtıkları, Binbaşı Çelik dışındaki şüphelilerin daha sonra yakalandıkları belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ



Tüm şüphelilerin "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasayı ihlal ve TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kişiyi kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca tüm şüphelilerin üç kez "Mala zarar verme", iki kez "Kamu malına zarar verme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ayrıca 45 kişiyi "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 907 yıl 6 ay ile bin 412 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası da talep edildi.