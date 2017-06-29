Bornova'da Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Evinde İntihar Etti

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ege Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Civan Aktaş, arkadaşının evine gitti.



Arkadaşlarıyla otururken hava almak için balkona çıkacağını söyleyen Aktaş, kendini balkondan boşluğa bıraktı. Apartmanın bahçesindeki toprak zemine düşen Aktaş'ı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.