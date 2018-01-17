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Bomba yüklü tuzaklanmış araç ele geçirildi !

Son dakika gelen bilgilere göre Hakkari'de bomba yüklü tuzaklanmış araç ele geçirildiği öğrenildi. Çukurca'da terör örgütü PKK mensuplarınca bombalı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış araç ele geçirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
Bomba yüklü tuzaklanmış araç ele geçirildi !

Hakkari Valiliği'nden açıklama ; 

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;   
   

16.01.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kazan Vadisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde;

1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet el bombası, 5 adet 12 kg’lık tüp içerisine hazırlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 1 adet 20 kg’lık bidon içerisine hazırlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı)  düzeneği,2 kg plastik patlayıcı, 1 adet boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo,180 kg amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 1 adet mont,2 adet sırt çantası,1 adet branda,4 adet mavi renkli varil ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir.
 
Ayrıca Cevizli Köyünde bulunan bir adreste ve Cevizli Köyü kırsal alanında yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı kamuflajlı 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış 1 adet araç ele geçirilmiştir. Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak “Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapma” suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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