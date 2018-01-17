Bomba yüklü tuzaklanmış araç ele geçirildi !

Hakkari Valiliği'nden açıklama ;

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;



16.01.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kazan Vadisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde;

1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet el bombası, 5 adet 12 kg’lık tüp içerisine hazırlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 1 adet 20 kg’lık bidon içerisine hazırlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği,2 kg plastik patlayıcı, 1 adet boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo,180 kg amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 1 adet mont,2 adet sırt çantası,1 adet branda,4 adet mavi renkli varil ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir.



Ayrıca Cevizli Köyünde bulunan bir adreste ve Cevizli Köyü kırsal alanında yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı kamuflajlı 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış 1 adet araç ele geçirilmiştir. Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak “Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapma” suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.