Bölücübaşının Vekil Yeğeni Konuştu : APO tecrid Altında!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Teröristbaşı Amcası Abdullah Öcalan'a tecrid uygulandığını iddia ederek, yapılan uygulamanın insanlık suçu olduğunu; kadınlar öncülüğündeki mücadelenin buna son vereceğine inandığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, 18 yıldan beri İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK Lideri Öcalan şahsında Kürt halkına ve Ortadoğu'da ezilen tüm halklara yönelik olduğunu söyledi.



Öcalan, "AKP iktidarı, çürümüş, kokuşmuş bir siyaseti devam ettirmeye çalışıyor. İmralı politikası, bu iktidarın çaresizliğidir, kendine olan güvensizliğidir. Bu güvensizlik ve çaresizlik, onları savaşa sürüklemiştir. Kürt sorunu çözülmediği sürece Ortadoğu ve Türkiye bu krizlerden çıkamayacaktır" dedi.

Kürt halkına yaklaşımda artan şiddetin, kaosun daha fazla derinleşmesi anlamına geldiğini ifade eden Öcalan, "Kürtsüz bir çözümün mümkün olamayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Kürt sorunu, artık bir dünya sorunudur. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kürtlerin statüsüz kalması imkansız. Kürtlerin de bütün milletler gibi kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Kürt halkının en temel hakları gasp edilmiştir’’ şeklinde açıkladı.