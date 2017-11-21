Galeriler Videolar
İstanbul
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105268
ALTIN
163.263
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2360
EURO
4.6498
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay...
Kerkük'te bombalı saldırı ; 10 ölü , 100 yaralı !
Kerkük'te bombalı saldırı ; 10...
Camiye bombalı saldırı : 50 kişi hayatını kaybetti !
Camiye bombalı saldırı : 50...
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ;...
Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !
Kar yağışı başladı , yollar...

Bolu'da hastane skandalı ; 40 kişi zehirlendi !

Bolu'da dün akşam saatlerinde skandal bir olay yaşandı.Bolu'daki bir Fizik Tedavi Hastanesi’nde tedavi gören 26 hasta ile yanlarında bulunan 14 refakatçi akşam saatlerinde zehirlendikleri için çevre hastanelere kaldırıldı.

21 Kasım 2017 Salı 11:49
Bolu'da hastane skandalı ; 40 kişi zehirlendi !

 Bolu’nun Karacasu İlçesi'nde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 26 hasta ile yanlarında bulunan  14 refakatçi öğlen yemeklerini hastanede yedikten sonra akşam saatlerine doğru bulantı ve kusma şikayetleri arttı.Durumları fark edilen hastalar için hastaneye çok sayıda ambulans geldi.

Öğlen yemeklerinden olduğu düşünülen zehirlenme vakasında ambulanslar geç kalınca hastalar özel araçlar ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan bu skandalın ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ; " “İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından gerekli incelemeler gecikmeksizin başlatılmıştır. Yemek ve içme kullanma suyu ile kaplıca havuzu sularından tetkik yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Şuan itibariyle durumu ağır olan vaka olmayıp, etkilenen kişilerde ishal bulunmamaktadır. Bulantı ve kusma şikayetleri dışında bir bulgu yoktur. Vakalardan 10 kişi Köroğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, diğer vakalar yerinde tedavi altına alınmıştır”  ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine indirim geldi ! Benzin fiyatı ne kadar oldu ?
Benzine indirim geldi ! Benzin fiyatı ne kadar oldu ?
Bolu'da esrarengiz ölüm ... Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu !
Bolu'da esrarengiz ölüm ... Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu !
Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !
Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !
Ataşehir'de korkunç kaza ! Geriye 3 tane çocukları kaldı ..!
Ataşehir'de korkunç kaza ! Geriye 3 tane çocukları kaldı ..!
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret !
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret !
13 Yıllık hemşireden 'yok artık' dedirtecek olay !
13 Yıllık hemşireden 'yok artık' dedirtecek olay !
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim