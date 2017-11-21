Bolu'da hastane skandalı ; 40 kişi zehirlendi !

Bolu’nun Karacasu İlçesi'nde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 26 hasta ile yanlarında bulunan 14 refakatçi öğlen yemeklerini hastanede yedikten sonra akşam saatlerine doğru bulantı ve kusma şikayetleri arttı.Durumları fark edilen hastalar için hastaneye çok sayıda ambulans geldi.

Öğlen yemeklerinden olduğu düşünülen zehirlenme vakasında ambulanslar geç kalınca hastalar özel araçlar ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan bu skandalın ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ; " “İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından gerekli incelemeler gecikmeksizin başlatılmıştır. Yemek ve içme kullanma suyu ile kaplıca havuzu sularından tetkik yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Şuan itibariyle durumu ağır olan vaka olmayıp, etkilenen kişilerde ishal bulunmamaktadır. Bulantı ve kusma şikayetleri dışında bir bulgu yoktur. Vakalardan 10 kişi Köroğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, diğer vakalar yerinde tedavi altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.