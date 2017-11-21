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Bolu'da esrarengiz ölüm ... Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu !

Bolu'da esrarengiz ölüm...Yetiştirme yurdundan kaçarak evine dönen 17 yaşındaki Burak , bir süre sonra ortalardan kaybolmuştu.Kimseye haber vermeden ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ın cesedi ormanlık alanda yanmış bir şekilde bulundu.

21 Kasım 2017 Salı 16:12
Bolu'da esrarengiz ölüm ... Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu !

Son dakika edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı en son beraber görüldüğü 23 yaşındaki arkadaşı Fatih A.'nın öldürdüğü öğrenildi.İki arkadaş beraber içki içmeye gittikleri ormanlık alanda biranda tartışmaya başlayınca kavga büyümüş ce Fatih A. arkadaşı Burak Altuntaş'ı bıçaklayarak öldürmüş.

Yaşanan bu korkunç olayın , dün akşam saatlerinde, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde meydana geldiği öğrenildi.Koyunlarını otlatmak için oradan geçen bir çobanın cesedi farketmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından cesedin 17 yaşındaki Burak Altuntaş'a ait olduğu öğrenildi. Burak Altuntaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burak Altuntaş'ı öldüren arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A. gözaltına alınarak tutuklandı.

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