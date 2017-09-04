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Bolu'da Dev Yangın

Bolu'da akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşlar sonarsı kontrol altına aldığı dev yangın büyük paniğe neden oldu.

04 Eylül 2017 Pazartesi 22:16
Bolu'da Dev Yangın

Bolu’nun Göynük ilçesinde dün başlayan ve bugün bir kısmı kontrol altına alınan yangın, rüzgarın sertleşmesiyle tekrar başladı. 80 hektarlık alan rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

 Edinilen bilgilere göre yol kenarına atılan bir izmaritten kaynaklı olarak başlayan yangın geniş bir alanı rüzgarından etikisiyle hakimiyeti altına aldı.

Karadan müdahelenin yanı sıra 3 helikopter yardımıyla da yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.  

20 haneli Safranlar Mahallesi’ne yaklaşan yangında mahalle boşaltıldı ve dumandan zehirlenen mahalle sakinleri hastaneye kaldırıldı. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler söndürme işlemine ara verdi.

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