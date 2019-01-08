BOĞAZ'DAKİ KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından yeşillik alanlar, yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Kar yağışı aralıklarla etkili olurken İstanbul Boğazı ve çevresi havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile boğazın birleşimiyle güzel kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışı havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-FSM köprüsü

-Boğazın görüntüsü

-Beyaz örtü

-Evlerin çatıları