BOĞAZ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL
İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Görüntü Dökümü:
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü
-Sisten görünmeyen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
-Kız Kulesi'nden görüntü
-Genel ve detaylar