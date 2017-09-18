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Bodrum dumanlar altında ! Bodrum'da dün gece saatlerinde çıkan yangın bu sabah söndürüldü

Bodrum'da atık depolama merkezinde dün gece çıkan yangın bu sabaha karşı söndürüldü.Söndürülme çalışmaları bittikten sonra Bodrum dumanlar altın kaldı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
Bodrum dumanlar altında ! Bodrum'da dün gece saatlerinde çıkan yangın bu sabah söndürüldü

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama merkezinde dün saat 21.00'de, yangın çıktı. Metangazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama ardından başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda alanda patlamalar oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler, ekiplerin anında müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Katı atık alanındaki yangın, bugün saat 09.00'da kontrol altına alınabildi. Yangın söndürülürken, önlem amaçlı bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Alandan yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Bodrum Kalesi de duman içerisinde gözden kayboldu.

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