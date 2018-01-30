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Bodrum'da zehirli balık paniği yaşanıyor 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan balon balıkları tedirginlik yarattı.Zehirli oldukları bilinen balon balıklarını yiyen hayvanların öldüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

30 Ocak 2018 Salı 13:02
Bodrum'da zehirli balık paniği yaşanıyor 

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde balon balıklarının takılması şaşırttı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde sürüler halinde görülmeye başlandı.

Bölgede balıkçılık yapan Balıkçı Halil Aktaş, "Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart" diye konuştu.

 Bodrum İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nevzat Kanberoğlu (46), çocukluğundan beri kıyıdan olta ile balık avladığına dikkati çekip, "Son zamanlarda bölgemizde balon balığı popülasyonu şaşılacak derece çoğaldı. Sadece Yalıkavak’ta değil, Bitez Limanı ve çevresinde de sürüler halinde dolaşıyorlar. Sayıları her geçen gün hızla çoğalıyor. " dedi.

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