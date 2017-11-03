Bodrum'da göçmen faciası : Ölüler var !

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden son dakika kötü haber geldi.Son dakika gelen bilgilerde Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı öğrenildi.

Bodrum açıklarından kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan teknenin battığı öğrenildi.Yunanistan'a ait Kilimli (Kalimnas) Adası'na geçmeye çalışan tekne battı.Batan teknede en az 20 kişinin olduğu öğrenildi.Batan teknede 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonlarda 13 kişi ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleride olay yerine gitti.Batan teknede bulunan insanlar için arama çalışmaları devam ediyor.