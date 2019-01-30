BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD TURAN KIŞLAKÇI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile bir araya geldi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı görüştükleri öğrenildi. Görüşme ile ilgili yarın saat 11.00'de dernek önünde açıklama yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dernekten detaylar

-Heyetin gelişi

-Heyetin araca binişi

-Heyetin araç ile uzaklaşması



