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Bitlis'te mayınlı saldırı : 1 asker yaralandı !

Son dakika Bitlis'ten kötü haber geldi.Terör örgütü PKK tarafından araziye yerleştirilen mayın patladı.Patlama sonucu 1 askerimiz yaralandı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:38
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1 asker yaralandı !

Bitlis'ten son dakika kötü haber geldi.Bitlis'in merkezine bağlı Yukarıölek köyünde PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdikleri mayın infilak etti.Mayının patlaması sonrası 1 askerimiz yaralandı.Bitlis Valiliği konuyla ilgil olarak son dakika açıklama yayınladı.

BİTLİS VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Bitlis ili Merkez Yukarıölek köyü kırsalında 13.11.2017 günü saat 09.20 sıralarında bölücü terör örgütü PKK’nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan kahraman askerimizi Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, sağlık durumu hakkında Başhekim Yaşar Akay’dan bilgi aldık. Vali Ustaoğlu, kahraman askerimizin silah arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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